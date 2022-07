Rheinberger Buchautor : Dieter Henseler veröffentlicht seinen zweiten Roman

Rheinberg Der Rheinberger Horst Dieter Henseler gibt ein neues Buch im Eigenverlag Roman heraus. „Retter für die Not“ handelt von einem Flugzeugabsturz in der Nordsee.

Auf Rund 280 Seiten erzählt Henseler eine Geschichte, die sich durch die Verkettung von Umständen ergibt. Ein schweres Unwetter und ein Blitz bringen ein Flugzeug zum Absturz. Es versinkt langsam in den Fluten der Nordsee . Beherzt übernehmen zwei überlebende Passagiere die Erstversorgung und die Lebenserhaltung. Derweil läuft die Suche nach dem vermissten Flugzeug. Als die Maschine gefunden wird, beginnt eine nie dagewesene Rettungsaktion und die Bergung der Toten. Die Zeit drängt. Und es stellt sich die Frage: Wie werden die Familien mit dem plötzlichen Verlust ihrer Angehörigen fertig? Zum Beispiel eine Industriellenfamilie, aus der drei Brüder an Bord der Maschine waren.

Schreiben ist für Dieter Henseler Leidenschaft. Seit er Rentner ist – er war früher Industrie-Kaufmann bei Underberg – hat er viel zu Papier gebracht und in den Computer getippt. Kurz- und Familiengeschichten, Vertellekes op Rhinberkse Platt und eine eine Chronik über Ereignisse in Rheinberg.

„Retter für die Not“, 282 Seiten, 8,50 Euro, erhältlich bei Dieter Henseler an der Vallanstraße 9, Telefon 02843 3339, und in der Tabak-Börse im Rewe-Markt an der Moerser Straße in Rheinberg.