Energieversorgung in Rheinberg : Dienstleistungsbetrieb bereitet sich auf Blackout vor

Rheinberg Der Dienstleistungsbetrieb Rheinberg schafft zwei Notstromaggregate für insgesamt 32.000 Euro an und bildet eine Treibstoffreserve, um im Falle eines Stromausfalls zumindest die wichtigsten Funktionen aufrechterhalten zu können.

Was passiert, wenn in Rheinberg der Strom ausfällt und es einen Blackout gibt? Die Stadt ist dabei, ein Konzept zu entwickeln, und will im Falle eines Falles gewappnet sein. Was genau geplant ist, soll bald vorgestellt werden. Beim Dienstleistungsbetrieb (DLB) laufen die Vorbereitungen bereits, wie Dieter Paus, Technischer Beigeordneter der Stadt und DLB-Betriebsleiter, am Mittwochausgabe im Betriebsausschuss sagte. „Wir sind dabei, Notstromaggregate anzuschaffen“, so Paus. „Außerdem wollen wir eine Treibstoffreserve anlegen.“