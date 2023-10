Polizei sucht Zeugen Diebe zapfen aus Lkw 1000 Liter Diesel ab

Unbekannte haben an einem Parkplatz im Gewerbegebiet an der Straße An der Neuweide etwa 1000 Liter Dieselkraftstoff aus einer Sattelzugmaschine abgezapft. Der Vorfall, den die Polizei am Mittwochmorgen gemeldet hat, hat sich bereits am Montagabend, 16. Oktober, in der Zeit zwischen 19 und 23 Uhr zugetragen. Wie die Polizei weiter berichtet, haben die Diebe zunächst zwei Tankdeckel an der Zugmaschine aufgehebelt, die gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt worden war. Im weiteren Verlauf wurden aus dem Lkw 1000 Liter Diesel gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in dem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 934-0 entgegen.