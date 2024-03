Bürgersprechstunde in der Orsoyer Kirche Flüchtlinge bleiben bis 2033 in Orsoy

Erstmals nach dreieinhalb Jahren hatte die Bezirksregierung Düsseldorf als Betreiberin der Zentralen Unterbringungs-Einrichtung (ZUE) in Orsoy zu einer Bürgersprechstunde eingeladen. In der Kirche in Orsoy gab es die Möglichkeit, sich über aktuelle Entwicklungen rund um die Flüchtlingseinrichtung zu informieren, Fragen zu stellen und Kritik zu äußern. Rund 50 Frauen und Männer waren gekommen, die Stimmung soll extrem aufgeladen gewesen sein, berichten Teilnehmer. Die Presse war im Vorfeld von der Bezirksregierung ausgeladen worden. „Wir bekommen Rückmeldungen von Menschen, die nicht möchten, dass Pressevertreter zu diesen Sprechstunden kommen“, sagte ein Sprecherin der Behörde. „Deshalb gehen wir einheitlich vor, das betrifft nicht nur die ZUE in Orsoy.“