St.-Marienbruderschaft Winterswick Eine Frau führt jetzt die Bruderschaft

Der neue Vorstand beginnt gleich mit den Vorbereitungen für das kommende Schützenfest, das mit dem Vogelschießen am Fronleichnamstag beginnt. Am darauf folgenden Freitag steht die „Ferkelei auf der Gansewei“ mit Menschenkicker und Spanferkelessen an. Am Samstag folgt die Kinderbelustigung. Das Schützenfest endet am Sonntag mit dem Kirchgang, der Kranzniederlegung am Ehrenmal und dem anschließenden Spätschoppen im Vereinslokal Reintges.