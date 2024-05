Projekt für mehr Bewegung Schule am Deich macht mit bei Sparda-Spenden-Wahl

Die Schule am Deich nimmt in der Kategorie „klein“ teil, für Schulen mit 200 bis 450 Schülern. Bewegung sei der Schule, die 200 Schülerinnen und Schüler besuchen, seit jeher wichtig, heißt es im Bewerberprofil der Schule. „Die Kinder nehmen mit großer Begeisterung an sportlichen Aktivitäten teil. So ist die Freude groß, wenn Sponsorenläufe beziehungsweise Sportfeste, aber auch Tanzprojekte mit der gesamten Schule durchgeführt werden.“ Da die Schule selber keine Turnhalle habe, müssen die Kinder zur Turnhalle, zum Sportplatz oder der Schwimmhalle mit dem Bus fahren, heißt es weiter. So seien viele Sportgeräte, die während der Pause genutzt werden könnten, nicht verfügbar, da sie in den Sportstätten lagern würden. „Um die Pausen und Bewegungseinheiten auf dem Schulgelände für die Kinder wertvoller zu gestalten, wünschen sie sich Kleingeräte wie Softbälle, Seilchen, Balancierhölzer, Federball- und Tischtennisschläger, Stelzen und vieles mehr“, heißt es im Profil. Auch für die am Nachmittag betreuten Kinder könnte der Gerätebestand erweitert werden.