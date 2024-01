Rheinberger Abendmusik Eingereichte Musikwünsche reichen für vier Konzerte

„Da die Wünsche für vier Konzerte gereicht hätten, musste eine Auswahl getroffen werden“, schreibt Bartusek in seinem Newsletter. „Vielleicht wird der eine oder andere Wunsch, der nicht auf dem Programm steht, als Zugabe – wenn gewünscht – kommen.“ Das Konzert findet statt am Sonntag, 21. Januar, um 18.30 Uhr, in der Kirche am Kirchplatz in der Stadtmitte.