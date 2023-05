Weiterbildung in Rheinberg und Xanten VHS-Sommerprogramm mit Kursen von A wie Acryl bis Z wie Zilgrei

Das Sommerprogramm ist so etwas wie die Reisetasche der Volkshochschule: Für einen kurzen Zeitabschnitt wird alles das eingepackt, was man so benötigt. Die VHS bietet Jahr für Jahr zu Beginn der Sommerferien ein übersichtliches „Best of“ aus dem Gesamt-Programm der Weiterbilder von der Lützenhofstraße. Vom 16. Juni bis zum 27. Juli findet es erstmals wieder ohne Corona-Einschränkungen statt. VHS-Leiter Jens Korfkamp und seine Stellvertreterin Nicole Bobek stellten das Sommerprogramm jetzt vor.