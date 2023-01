Volkshochschule in Rheinberg Die VHS startet kreativ ins neue Veranstaltungsjahr

Der Zeichenkurs über sieben Abende unter der Leitung von Iris Jurjahn, der sowohl für Einsteiger, als auch für Fortgeschrittene geeignet ist, beginnt am Dienstag, 17. Januar, von 18.30 bis 20.45 Uhr im Rheinberger Jugendzentrum Zuff an der Xantener Straße 99. Er bietet eine individuelle Weiterentwicklung der zeichnerischen Ausdrucksmöglichkeiten. Die Gebühr beträgt 52 Euro. Informationen bei der VHS in Rheinberg unter Telefon 02843 907400 oder unter www.vhs-rheinberg.de.