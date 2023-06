Mit Straßenmusik durch Europa Die Rheinberger Vallanisten machen Urlaub ohne Geld

Renan Cengiz und Manu Bechert brechen bereits am Mittwoch, 14. Juni, auf. Nach einem kleinen Auftakt-Konzert, das um 18 Uhr auf dem Großen Markt in Rheinberg beginnt. Dann stimmt Renan Cengiz mit seiner Gitarre Songs an und er und seine Lebensgefährtin singen dazu. Der Eintritt ist frei, es wird allerdings ein Hut herumgereicht, in dem Spenden gesammelt werden. „Das, was anschließend im Hut ist, ist unser Startkapital“, berichtet Bechert. Das Wohnmobil kommt schon gepackt mit auf den Markt, gegen 19 Uhr beginnt die Reise. Die beiden hoffen auf viele Zuschauer.