Türkische Buch- und Kulturmesse in Rheinberg Vom Kinderbuch bis zum Koran

Rheinberg · Die türkische Astec Buch- und Kulturmesse in der Messe Niederrhein richtet sich noch bis einschließlich Sonntag an ein vornehmlich türkischstämmiges Publikum. An elf Tagen erwarten die Veranstalter bis zu 50.000 Besucher.

04.01.2023, 19:00 Uhr

Diese beiden jungen Frauen sind aus Recklinghausen zur Astec-Messe nach Rheinberg gekommen. Sie wissen das große Angebot an türkischen Büchern sehr zu schätzen. Foto: Armin Fischer (arfi)