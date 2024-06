Track & Safety-Days in Rheinberg Workshops und Trainings für Fahrer getunter Autos

Neben dem Fahren gehörte auch ein theoretischer Teil zum Tagesablauf. Dazu waren mit Johannes Kautenburger von der Prüforganisation KÜS sowie die beiden Polizisten Bodo Ehrhardt und Michael Gillessen als ausgewiesene Tuning-Experten vor Ort. Viele Teilnehmer wollen auch in Zukunft ihr Fahrzeug individueller gestalten und waren dankbar, in einem Workshop viele wichtige Tuning-Tipps erhalten zu haben. Außerdem konnten sie Fragen zu Eintragungen an ihrem eigenen Fahrzeug stellen und sich auf Augenhöhe mit den Tuning-Experten austauschen.