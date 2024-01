Konzert zum Mitsingen in Rheinberg Zwei schöne Stimmen und jede Menge schöne Lieder

Das akustische Erlebnis wurde ergänzt. Starke Landschaften in rauen Naturkulissen flimmerten über die Leinwand. Auch wenn ihre Künstlernamen italienisch klingen und sie ihr Publikum an italienische Sehnsuchtsorte entführten, liegen auch Wurzeln in Bulgarien, Österreich, Italien und Deutschland. So beispielsweise bei Di Napoli, Sohn eines bulgarischen Vaters und einer italienischen Mutter. Er studierte klassischen Gesang in Wien, lebte einige Zeit in Italien und ist seit den 1990er Jahren in Deutschland zu Hause. Pato hingegen hat Popmusik studiert. Zusammen, aber auch mit Solostücken, zeigten sie die Bandbreite ihres musikalischen Könnens im Bereich Pop-Klassik. Seit gut zehn Jahren treten sie gemeinsam auf und sind auch einem breiten Fernsehpublikum bekannt. Klar, dass ganz zum Schluss das Lied „Time to say goodbye“ auf ihrem Programm stand. Langanhaltender Applaus war ihnen sicher.