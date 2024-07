Glasfaserausbau in Rheinberg Telekom baut, Giganetz schweigt

Telekom? Giganetz? Oder beide? Viele Rheinberger reiben sich nur noch verwundert die Augen, weil sie nicht mehr nachvollziehen können, wann welcher Anbieter wo im Stadtgebiet Glasfaser verlegt und anschließt. Die Telekom baut bereits in Orsoyerberg und Budberg und legt bald auch in Ossenberg und Millingen los. Hat aber in Borth mindestens einen bestehenden Vertrag wieder storniert. Unterdessen ist von Giganetz nichts zu hören. Auch auf Nachfrage der Redaktion nicht. Man äußere sich nicht dazu, in welchen Orten das Unternehmen aktiv werde, „da intern noch Abstimmungen laufen“, heißt es in einer Mitteilung.