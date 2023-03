Spende für Rheinberger Tafel Cents auf dem Giro-Konto sind ein Segen

Rund 2700 Kunden der Sparkasse spenden aktuell das, was am Monatsende rechts vom Komma auf ihrem Girokonto steht. „Das sind maximal 99 Cent pro Monat, im Durchschnitt sind es 50 Cent“, erläutert Giovanni Malaponti. Die Spender stimmen per Mausklick jeweils für das Projekt ihrer Wahl ab. Auf Platz zwei landete diesmal der Förderverein der SCI-Gemeinschaftsschule in Moers-Repelen. Schatzmeisterin Tanja Schneider: „Wir freuen uns sehr über die 1.056,05 Euro, die wir für die Gestaltung des Schulhofes einsetzen werden.“ Weitere 764,30 Euro gehen an das Moerser Taubenhaus für Futter, 635,15 Euro an die Kita St. Theresia in Millingen für eine Matschanlage. 455,85 können die jungen Handballer von Viktoria Alpen für ihr Pfingstzeltlager verplanen und 378,35 erhielt der Reit- und Fahrverein Xanten für das Projekt Schulpferde.