Stiftung Amplonius Novus Kalender für 2024 erzählt die Geschichte des Amplonius-Gymnasiums

Näher an der Gegenwart sind Fotos von verschiedenen Schulgebäuden angesiedelt: die ehemalige Lateinschule am Großen Markt (1919 abgerissen), die Rektoratschule in der Goldstraße, das heutige Gebäude an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße, das über die Jahrzehnte ständig erweitert und ergänzt wurde (Monatsblatt für April 2024).