Mobilitätswoche in Rheinberg Eine „Dank-Stelle“ für alle, die das Rad nutzen

Die Schulstraßen-Aktion an den Grundschulen in Budberg, Wallach und St. Peter sowie am Schulzentrum sei in der Woche von Schülern, Eltern und vom Lehrpersonal sehr gut angenommen worden. An den jeweiligen Tagen seien deutlich mehr Kinder zu Fuß, mit Roller und Rad auf dem Schulweg unterwegs gewesen, die Zahl der Elterntaxis sei deutlich verringert gewesen, auch die ausgewiesenen Hol- und Bring-Zonen seien meist gut genutzt worden. Die Stadt Rheinberg, die Schulleitungen und die Polizei werden die gewonnenen Erfahrungen nun auswerten und möchten geeignete Maßnahmen zur dauerhaften Verkehrsberuhigung vor den Schulen etablieren.