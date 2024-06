Thema im Personalausschuss Wie die Stadt Rheinberg ausbildet

Rheinberg · Die Stadtverwaltung hat der Politik die die Ausbildungssituation geschildert. Wenn rechtzeitig und in ausreichendem Maße ausgebildet werde, so das Argument der Stadt, könne eigenes Personal frühzeitig an die Verwaltung gebunden werden.

18.06.2024 , 12:00 Uhr

Im Stadthaus werden auch weiterhin junge Fachkräfte ausgebildet. Foto: Uwe Plien