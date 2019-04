Tafel in Rheinberg mit Zulauf : Die Tafel boomt

Rheinberg Die ehrenamtlich geführte Lebensmittelausgabe nimmt Ausmaße eines mittelständischen Unternehmens an.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Damit der Betrieb am Ausgabetag – immer dienstags – vernünftig läuft, hat das Team Zeiten vorgegeben. Um 12 Uhr kommen Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen, um 13 Uhr Senioren und ab 14.30 Uhr alle anderen: Familien oder Alleinstehende. Nachdem ab 2015 die Zahl der Flüchtlinge dramatisch gestiegen war, registrieren die Tafel-Leute nun immer mehr Senioren. „Das sind Frauen und Männer, die mitunter 330 oder 420 Euro Rente bekommen“, so Tanja Braun. Sie alle sind froh und dankbar, wenn man ihnen unter die Arme greift.

Rolf Lange machte deutlich, dass es bei der Tafel keineswegs nur am Dienstag, sondern mit Ausnahme des Sonntags an jedem Tag zur Sache geht. Am Ausgabetag sind manche der inzwischen 65 freiwilligen Helfer bis zu zwölf Stunden für die gute Sache im Einsatz.

Weil durch diese regelmäßigen Spenden überwiegend frische Sachen ins viel zu kleine Kühlhaus am Pfarrheim St. Anna eingelagert werden, bitten die Koordinatoren Einzelspender vor allem um haltbare Grundnahrungsmittel: Reis, Nudeln, Tee, Kaffee, H-Milch oder Mehl. „Davon haben wir nie genug“, so Rolf Lange. Bekommt die Tafel Geldspenden, werden derlei Dinge davon angeschafft. „Oder Pflegeartikel, damit die Menschen sich auch mal sauber und wertvoll fühlen können“, unterstreicht Tanja Braun. Wer spenden möchte, kann sich immer dienstags ab 8 Uhr morgens am St.-Anna-Pfarrheim melden. Vor den Osterferien noch mal am 16. April.