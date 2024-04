Naturschutz in Rheinberg Warum weitere Baumpaten gesucht werden

In Zeiten des Klimawandels zählt jeder Baum. Denn Bäume wandeln Kohlendioxid (CO 2 ) in Sauerstoff um. Indem sie CO 2 binden, verlangsamen sie zusätzlich den Klimawandel. Zudem filtern sie mit ihren Blättern Staub und Partikel aus der Luft und reinigen diese. Stirbt ein Baum, fällt er nicht nur als Sauerstoffproduzent weg, sondern gibt durch die Zersetzung seines Holzes das gebundene CO 2 frei, das wieder in die Luft gelangt. Bäume sind daher ein entscheidender Faktor für Umwelt und Klima und ihr Erhalt lebensnotwendig. Ohne sie gäbe es kaum Sauerstoff zum Atmen.