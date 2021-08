Dienstleistungsbetrieb Rheinberg : Die Stadt sucht Baumpaten

Ein Baum mit Wassersack an der Beguinenstraße in Rheinberg. Foto: DLB Foto: DLB

Rheinberg Im Frühjahr müssen an den Bäumen befestigte Bewässerungssäcke regelmäßig mit Wasser befüllt werden. Wer sich engagieren möchte, kann sich per Mail oder telefonisch melden.

Denn der Klimawandel ist auch in Rheinberg angekommen. Durch seine Auswirkungen verschlechterten sich die Standortbedingungen des Stadtgrüns immer mehr, so die Verwaltung. Viele Bäume seien von Pilzen und Schädlingen befallen und erholten sich nicht von den zurückliegenden heißen Sommern. Deshalb hätten viele von ihnen in den vergangenen Jahren gefällt werden müssen oder seien schlichtweg „verdurstet“.