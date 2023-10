Regionales Entwicklungsprojekt Stadt Rheinberg soll Vorreiter für Nachhaltigkeit werden

Die Stadt Rheinberg soll Partner in einem Projekt werden, bei dem es um den Aufbau einer Modellregion für sozial-ökologischen Wandel geht. Dabei sollen Kooperationen zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft gebildet und dauerhafte, eigenverantwortliche lokale Prozesse angeschoben werden. Rheinberg könne aufgrund der Mitgliedschaft in der Euregio Rhein-Waal für die Dauer des Projektes durch die Förderung von Personal und Sachmitteln profitieren, hieß es jetzt in der Ratssitzung. Der zu leistende Eigenanteil beim Projekt könne über das Stammpersonal im Stadthaus erfolgen. Die Stadt müsse keine Mittel aus dem eigenen Haushalt beisteuern.