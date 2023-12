Pläne für Gewerbegebiet in Rheinberg Die Stadt soll mit Messe-Eigentümer nachverhandeln

So wie die Rheinberger Bauverwaltung die Pläne für die Neuentwicklung des ehemaligen Reichel-Areals und heutigen Messe-Niederrhein-Geländes am Annaberg in der Ratssitzung vorgelegt hat, konnte und wollte die Politik nicht zustimmen. Man sehe die zeitlichen Nöte der beteiligten Player durchaus, will sich aber nicht unter Druck setzen lassen. Man habe nichts dagegen, dass sich der Online-Gartenmöbel-Riese AH Trading eine Lagerzentrale dort schaffen will, wo er schon seit fünf Jahren Hallenkapazitäten nutzt, sieht aber die Gefahr, dass auf der Fläche ein reines Logistikzentrum entstehen könnte. Und das ist nicht gewünscht. So lassen sich etwa die vielfach übereinstimmenden Positionen der Fraktionen zusammenfassen.