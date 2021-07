Stadtentwicklung in Rheinberg : Die Stadt musste zurückrudern

Rheinberg „Für wenig Stress und Autoschall, nutz’ Innen- oder Außenwall“: In gereimter Form wurde Verkehrsteilnehmern im September 2010 auf großen Schildern geraten, künftig besser nicht durch die Rheinberger Innenstadt, sondern besser außen herum zu fahren.

Denn bei der Vorbereitung der Umgestaltung von Rheinbergs Nord-Süd-Achse war schon im Jahr 2008 festgestellt worden, dass eine Erneuerung des Kanals in der Orsoyer- und auch in der Rheinstraße nötig sein würde. Die damals schon 80 Jahre alten Rohre waren seit der Verlegung in den 1920er Jahren nicht mehr überholt worden; bei einer Kamerabefahrung hatten sich Schäden gezeigt. Auch die Grundstücksanschlüsse waren teils nicht mehr in ordnungsgemäßem Zustand. Deshalb musste der Kanal nach Einschätzung der Verwaltung erneuert werden – um nicht kurz- oder mittelfristig die neu gestaltete Nord-Süd-Achse wieder aufreißen zu müssen.