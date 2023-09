Stadt Rheinberg lädt ein Was am Weltkindertag am 20. September geplant ist

Der Weltkindertag am Mittwoch, 20. September, steht unter dem Motto „Jedes Kind braucht eine Zukunft“. Die Stadt Rheinberg lädt die Kindertagespflegepersonen zu einer gemeinsamen Aktion ein. Diese Aktion an den einzelnen Standorten soll dabei unterstützen, die Wichtigkeit der Kinderrechte in den Fokus zu nehmen und die grundlegenden Bedürfnisse der Kinder nicht aus dem Blick zu verlieren. Für die Zukunft aller Kinder gilt es, „Farbe“ zu bekennen. Zwei Herzen, die miteinander verbunden sind mit einer kleinen Botschaft, werden für alle Menschen sichtbar. Gemeinsam mit den Tagespflegekindern können die Tagespflegepersonen mit Straßenmalkreide ihren Teil dazu beitragen, dass der Fokus an diesem besonderen Tag wieder bewusst auf die Jüngsten in der Gesellschaft gerichtet wird. Die Kreide stellen die Mitarbeiterinnen des städtischen Kindertagespflegestützpunktes „Regenbogenland“ an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße zur Verfügung. Ebenfalls findet am Mittwoch auf dem Rheinberger Marktplatz von 13 bis 18 Uhr ein Event für Kinder und Jugendliche statt. Die Stadt Rheinberg hat neben der Hüpfburg und dem Spielmobil weitere Angebote wie Kinderschminken und eine Kettcar-Rallye organisiert. Die komplette Veranstaltung wird ohne Eintritt angeboten.