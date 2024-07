Mein Rheinberg Die schönsten Rheinberg-Fotos werden gesucht

Der Spanische Vallan im Stadtpark, das Underberg-Stammhaus, die St.-Peter-Kirche, das Stadthaus, der Rheindeich und die Fähre in Orsoy und vielleicht auch die Artlon-Street-Art-Galerie in der Reichelsiedlung: Das alles sind gern genommene Fotomotive im Rheinberger Stadtgebiet. Die Stadtverwaltung ruft nun alle interessierten Rheinbergerinnen und Rheinberger mit Interesse am Fotografieren dazu auf, sich ihre Kameras zu schnappen und ihre Lieblingsmotive in Rheinberg abzulichten. Von Natur über Menschen bis hin zur Architektur darf alles festgehalten werden. Unter dem Motto „Mein Rheinberg” lädt die Stadt Rheinberg dazu ein, die eigene Verbundenheit und Vielfalt mit der Heimatstadt durch die Linse zu erkunden.