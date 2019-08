Grundschule in Rheinberg : Die St.-Peter-Schule zieht eine Tür weiter

Rheinberg Die katholische Grundschule wechselt in die bisher von der Gemeinschaftsgrundschule Rheinberg genutzten Räume gleich nebenan.

Ein normaler Wohnungsumzug ist schon stressig genug. Aber mit einer kompletten Schule von einem Haus ins andere ziehen? Rektorin Gabi Krekeler und ihr Kollegium machen das gerade mit und stecken bis über beide Ohren in Arbeit. Die 250 Jungen und Mädchen der St.-Peter-Grundschule werden fortan in der früheren Paul-Gerhardt-Schule unterrichtet; in den Räumen also, in dem sich in den vergangenen Jahren der Standort Schulstraße der Gemeinschaftsgrundschule Rheinberg befand. Die Grundschule konzentriert sich nun komplett auf den Standort Grote Gert und heißt ab sofort Grundschule am Annaberg. Das hat der Rat so beschlossen.