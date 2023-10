Schützenbruderschaft in Rheinberg St. Michaelis hat einen neuen Brudermeister

Timo Schmitz übernimmt nun mit einem weiteren Ehrenamt Verantwortung in der Stadt. Der 26-jährige gehört bereits dem Vorstand des Heimatvereins Rheinberg an, ist Vorsitzender des FDP-Ortsverbands Rheinberg und gehört dem Stadtrat an. Er ist Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion. Schmitz hat Nachhaltigen Tourismus studiert. Seit 2020 arbeitet er hauptberuflich als wissenschaftlicher Mitarbeiter für den Weseler FDP-Bundestagsabgeordneten Bernd Reuther.