Schützenwesen in Rheinberg Fahnenschwenken im Altenwohnheim

Am Sonntag besucht die Bruderschaft die Messe, in diesem Jahr nicht in der Kirche St. Peter, die renoviert wird, sondern im Innenhof des Altenwohnheims St. Thekla. Von dort aus zieht sie eineinhalb Kilometer bis zum Ehrenmal in Winterswick, wo sie einen Kranz niederlegt. Den Tag lässt sie mit einem „Frühschoppen“ in der einstigen Gaststätte Reintges ausklingen, der so heißt, obwohl er erst am Nachmittag beginnt. Damit klingt in geraden Jahren das Schützenfest aus, in ungeraden Jahren, wie dem nächsten, mit einem Krönungsball am Montagabend im Festzelt.