Schützenfest in Rheinberg Krönungsball für den neuen König Jörg Dannhorn

(up) Die St.-Anna-Schützenbruderschaft hat ihren Krönungsball gefeiert – mit dem Vierbaumer Spielmannszug und dem neuen König Jörg Dannhorn ging es zunächst beim traditionellen Umzug durch die Straßen am Annaberg. Ein schönes Bild. Den Krönungsball nutzte die Bruderschaft als geeigneten Rahmen, um Präsident Thomas Brinkhoff und Kaiser Sascha Cibulka für ihr Engagement im Sinne des Bruderschafts-Mottos „Glaube, Sitte und Heimat“ mit dem silbernen Verdienstkreuz auszuzeichnen. Doch dann sollte es auch genug gewesen sein mit Förmlichkeiten und das Feiern rückte in den Vordergrund. Und zwar bis zum nächsten Morgen. Die Partyband „Die Budberger“ sorgte für die passende Musik.