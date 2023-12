Jugendhilfeausschuss Rheinberg Kinder und Jugendliche sollen mitreden

Die Rheinberger SPD-Fraktion möchte Kinder und Jugendliche stärker an die kommunale Politik und an Umgang mit demokratischen Strukturen heranführen und hat deshalb beantragt, dass in einer der nächsten Sitzungen des Jugendhilfeausschusses darüber beraten wird. Als Einführung soll es einen Impulsvortrag von externen Fachleuten dazu geben.