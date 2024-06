Rheinberger Unternehmen Underberg-Aufsichtsrat wird neu besetzt

Die Semper idem Underberg AG plant einen Wechsel im Aufsichtsrat. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zum Ende der kommenden Hauptversammlung im Juli wollen die seit April 2019 amtierenden Aufsichtsratsmitglieder Prof. Tobias Bürgers (Vorsitzender), Michael Keppel und Thomas Stoffmehl ihre Mandate nach über fünf Jahren entsprechend einer langfristigen Nachfolgeplanung niederlegen. Als Nachfolger sollen in der Hauptversammlung Manuel Cubero, Frauke Helf und Richard Lohmiller in den Aufsichtsrat gewählt werden. Es ist vorgesehen, dass Manuel Cubero den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen soll. Er freue sich auf die Zusammenarbeit, sagte Ludwig Ruder, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates.