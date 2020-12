Krippen-Ausstellung in Rheinberg : Die Rupfenkrippe vom Adventsbasar

Rheinberg Bis zum 20. Dezember kann man sich in der Innenstadt rund 50 Krippen unterschiedlichster Art anschauen. Flyer, die es unter anderem in beteiligten Geschäften und im Stadthaus gibt, weisen die Standorte aus. Die RP stellt einige der Krippen vor. Heute: die Krippe von Martin Ahls, Pfarrer der katholische Kirchengemeinde St. Peter. Er hatte auch die Idee zu der Krippenausstellung.

Seine sogenannte Rupfenkrippe („Rupfen“ ist in der Textilindustrie der Begriff für ein grobes ungefärbtes Gewebe in Leinwandbindung) stand auf dem Adventsbasar der Frauengemeinschaft im Jahr 1998 in Haltern. „Ich war dort damals gerade Kaplan geworden“, erinnert sich Martin Ahls. „Als die Krippe am Sonntag, kurz vor ,Geschäftsschluss’ immer noch stand, hab ich sie gekauft.“ Zu sehen ist sie nun im Pfarrheim von St. Peter. up/RP-Foto: Armin Fischer