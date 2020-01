Kindertheater : Die Rückkehr der Rabenmütter

Info

Premiere „Antonia und der Reißteufel“ wird erstmals am Samstag, 25. April, um 15 Uhr, im Pfarrheim St. Anna aufgeführt. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 6. Juni, und am Sonntag, 7. Juni, jeweils um 15 Uhr, ebenfalls in St. Anna, An der St.-Anna-Kirche in Rheinberg. Eintritt wird nicht erhoben, um Spenden wird aber gebeten. Eine Sonderaufführung gibt es am Donnerstag, 11. Juni, 15 Uhr, bei der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort.

Verlag Das Stück „Antonia und der Reißteufel“ ist 2009 im Musikverlag Edition Sotto Voce (Wien) erschienen. Die Musik stammt von Christian Kolonovits, der Text von Angelika Messner.

Rabenütter Die Rabenmütter spielen seit 2002 Theater. Der gemeinnützige Verein wurde 2003 gegründet.