Rock-Legende live in Rheinberg Mitch Ryders Rock-Motor läuft so rund wie lange nicht

Mitch Ryder sollte man niemals unterschätzen. Der Sänger aus Detroit ist das Stehaufmännchen des Rock’n’Roll. Er war ganz oben, er war ganz unten, aber er ist immer einmal öfter aufgestanden, als er auf die Schnauze geflogen ist. Nun, am Montag, wird dieser William Levise (so steht’s in seinem Pass) 79 Jahre alt und ist vor allen Dingen dankbar. Dankbar dafür, dass er immer noch Musik machen, Konzerte spielen und Platten aufnehmen darf. „I’m glad we spent the time here together“, knarzte der Mann mit Hüt und Sonnenbrille ins Mikrofon, als er am Donnerstagabend im (natürlich seit langem ausverkauften) Schwarzen Adler in Vierbaum auf der Bühne stand. „Ich bin froh, dass wir die Zeit hier und heute zusammen verbringen konnten.“ Und er sagte auch: „Ich gebe bei jedem Konzert alles. Immer so, als sei es das letzte.“ Vor einem Jahr konnte man schon befürchten, dass Mitch Ryders Karriere auf die Zielgerade eingebogen sei. Da wirkte er angeschlagen, brauchte schon einen Rollator, musste den ganzen Abend sitzen. Und jetzt? Frisch, locker, aufgeräumt, stimmlich astrein, alles so wunderbar wie lange nicht.