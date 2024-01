Karneval in Rheinberg Startklar für die drei Büttensitzungen

Info

Vorverkauf Der Vorverkauf für die Büttensitzungen in der Stadthalle hat bereits am Sonntag, 17. Dezember, begonnen. Karten für die ersten Sitzung am Freitag, 26. Januar, 19.30 Uhr, und für die dritte Sitzung am Sonntag, 4. Februar, 15 Uhr, gibt es wie gewohnt zu den Geschäftszeiten bei der Sparkasse am Niederrhein. Die Preise für die Eintrittskarten liegen bei 17 Euro. Die zweite Sitzung am 2. Februar ist komplett ausverkauft.