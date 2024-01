Karneval in Rheinberg So lief die erste Jubiläums-Büttensitzung der Rhinberkse Jonges

75 Jahre alt sind die Rhinberkse Jonges in diesem Jahr. Unter dem Motto „75 Jahre Spaß, Tanz und Toleranz“ bedanken sie sich beim Rheinberger Publikum. Unter anderem gehören drei Büttensitzungen in der Stadthalle zum Programm. Die erste ging am Freitagabend über die Bühne. Nach fünfstündigem Programm stand fest: Es läuft: Das Publikum hatte Freude, die rund 120 Akteure auf der Bühne gaben alles und machten Lust auf die beiden noch ausstehenden Büttensitzungen am 2. Februar (komplett ausverkauft) und am 4. Februar (fast ausverkauft).