Rosenmontagszug in Rheinberg Die Jonges helfen beim Wagenbau

20.000 bis 25.000 Menschen und 50 bis 55 Einheiten – das sind bewährte Eckdaten des Rosenmontagszugs in „Rhinberk“. Das bedeutet aber auch, dass die Jonges viel Unterstützung brauchen. Markus Geßmann: „Deshalb appellieren wir an alle Vereine, Clubs und Freundeskreise in der Stadt: Macht mit, schließt euch zusammen und meldet euch für den Rosenmontagszug an – als Fußgruppe mit Handwagen oder mit einem großen Wagen. Ihr werdet es nicht bereuen.“