Unternehmen in Rheinberg : Zukunftssicheres Schicht-Modell

Facharbeiter Jasmin Pezic an einer Spazialschleifmaschine in einer der Werkshallen der Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH im Gewerbegebiet Nordring. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Die Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH mit knapp 100 Mitarbeitern hat seit 21 Jahren ihren Sitz im Gewerbepark Nordring. Das Unternehmen will am Standort Rheinberg bleiben und denkt sogar über den Bau einer vierten Halle nach.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Innovativ, offen, standorttreu und arbeitsplatzintensiv: Unternehmen wie die Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH wünscht sich jede Kommune. Wenn die Geschäftsführung dann auch noch im Brustton der Überzeugung sagt: „Unsere Zukunft liegt hier in Rheinberg“, dann hören das der Wirtschaftsförderer der Stadt Rheinberg, Thomas Bajorat, und der Landrat des Kreises Wesel, Ansgar Müller, gerne. Müller besuchte das 1998 im Rheinberger Gewerbegebiet Nordring am Rheinfeld gegründete Unternehmen jetzt im Rahmen seiner Sommertour, Bajorat begleitete ihn. Die Geschäftsführer und Gründer Wolfgang Pischek, Ulrich Dollinger und Michael Dreizehner sowie Peter Neumann (Vertrieb) empfingen die beiden.

Auszeichnung 2014 erhielt Rhein-Ruhr in Barcelona bei der Fachmesse ITSC den René-Wasserman-Award für seine Erfolge im Bereich thermisches Spritzen.

Ausbildung Das Unternehmen bildet nicht in den klassischen Facharbeiterberufen aus. Allerdings werden die Mitarbeiter durch Fort- und Weiterbildungen spezialisiert.

13.000 Quadratmeter groß ist das Grundstück, das die vier Gründer (Wolfgang Naue ist 2015 im Ruhestand verstorben) 1998 kauften, um ihre unternehmerische Idee umzusetzen. „Eine solche Fläche könnte ich Ihnen heute gar nicht mehr anbieten“, betonte Bajorat. „Unsere Gewerbegebiete sind voll, es gibt nur noch vereinzelte Erweiterungsflächen.“ Zum Glück hat Rhein-Ruhr noch etwas Platz, denn die Geschäftsführer ziehen den Bau einer weiteren, vierten Halle in Erwägung. Die dritte entstand 2009, mitten in der Banken- und Wirtschaftskrise. Aus diesem Grund wurde sie erst 2011 in Betrieb genommen. Die Konjunkturdelle haben die Rheinberger seinerzeit unbeschadet überstanden.