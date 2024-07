Benefiz-Tour nach Paris Rynkeby-Radler waren auch in Wallach

„Team Rynkeby“ ist Europas größte Radsport-Initiative für einen guten Zweck. Seit 2002 fahren Hobby-Radfahrer, unterstützt von Helfern und Sponsoren, nach Paris. Neben der sportlichen Begeisterung ist es ihr Anliegen, schwerkranken Kindern zu helfen. Derzeit sind wieder mehr als 60 Teams, fünf davon aus Deutschland, aus insgesamt acht europäischen Ländern parallel zur Tour de France in gelben Trikots und mit Rennrädern unterwegs nach Frankreich. Eines dieser Teams radelte auch durch Rheinberg, unser Fotograf Armin Fischer sah es zufällig in Wallach. Aus der Region ist das Team Rhein-Ruhr am Start. Dessen Sprecher Bülent Sarikaya meldete sich am Mittwoch telefonisch aus Nord-Frankreich,wo die Radler eine Pause einlegten. Er erklärte, wie das Spendengeld zusammenkommt. Die Hobby-Radler suchen Sponsoren, die ihnen für jeweils 50 zurückgelegte Kilometer zehn Euro geben. „Auf diese Weise sind im vergangenen Jahr mehr als 9,1 Millionen Euro für Organisationen zusammengekommen, die schwerkranken Kindern helfen.“