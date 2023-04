Einzelhandel in Rheinberg Startklar für die neue Fahrradsaison

Kalt war es jetzt aber wirklich lange genug, jetzt wird es höchste Zeit, den Frühling zu begrüßen. Und die Fahrradsaison zu eröffnen. Die Räder-Ecke, das Fahrradgeschäft an der Bahnhofstraße in Rheinberg, ist für den Ansturm der Kunden gut gerüstet. Familie Schmitz hat die Fläche der Geschäfts- und Werkstatträume „mal eben“ von zuvor 650 Quadratmeter auf nun 1350 erweitert. „Durch den Umzug der Firma Bache verfügen wir jetzt über die komplette Immobilie“, sagt Georg Schmitz. Der 33-Jährige ist bereits seit 2014 Geschäftsführer. Neben der Räder-Ecke in Rheinberg betreibt Schmitz auch eine in Uedem. Dort auf 950 Quadratmetern Fläche.