Rheinberger spenden 6100 Euro Nachbarschaften wollen weitermachen

Und dann wurde bereits Richtung Weihnachten geschielt. Der Verein Spektakel will seinen Adventsmarkt in diesem Jahr am dritten Adventswochenende letztmalig an der Evangelischen Kirche an der Rheinstraße durchführen und denkt darüber nach, ab 2025 in den Stadtpark an den Spanischen Vallan zu gehen. Wie wäre es, wenn wir als Nachbarschaften auch einen Weihnachtsmarkttag etablieren, fragte Josie Schiffer in die Runde. Entweder zusammen mit Spektakel, was man zunächst mit dem Verein besprechen müsste, oder zu einem eigenen Termin rund um den 6. Dezember. Darüber wollen sich die Nachbarn nun austauschen und gegebenenfalls Ideen entwickeln.