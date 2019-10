Innenstadtverkehr : Polizei rät von der City-Sperrung ab

Rheinberg Die Stellungnahme des Rheinberger Wachleiters liegt vor. Goldstraße und Kattewall könnten Umleitungsverkehr nicht aufnehmen. Sperren sollte man Holz- und Fischmarkt nur, wenn es flankierende Maßnahmen wie Parkverbote gebe.

Die rund 60 Meter lange Durchfahrt Holz- und Fischmarkt im Herzen der Rheinberger Innenstadt soll probeweise für ein Jahr gesperrt werden. Und zwar dann, wenn die Innenstadtsanierung vollständig abgeschlossen ist (wir berichteten mehrfach). Der Bau- und Planungsausschuss hatte dies im September beschlossen und damit eine kontroverse Diskussion in Gang gesetzt. Der Rat nahm dann noch Ergänzungen vor. In der Sitzung hatte Bürgermeister Frank Tatzel darauf hingewiesen, dass man mit Spannung die Stellungnahme der Polizei erwarte.

Diese Stellungnahme liegt nun vor. Wolfgang Riedel, Chef der Polizeiwache Rheinberg, hat sie dem Leiter der städtischen Verkehrsbehörde, Jonny Strey, übergeben. „Aus polizeilicher Sicht können wir eine Sperrung ohne flankierende Maßnahmen nicht befürworten“, sagte Riedel in seinen Ausführungen. Er habe sich die Situation noch einmal sehr genau angeschaut, zudem habe er sich mit seinen Kollegen besprochen. „Und“, so Riedel, „wir haben die Erfahrungen mit in die Betrachtung einfließen lassen, die wir während der Umbauphase von Holz- und Fischmarkt gesammelt haben, als die Durchfahrt ja auch schon gesperrt war.“