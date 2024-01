Nach Vorfall in Rheinberg Polizei bittet um Hinweise nach beschädigten Autoreifen

Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Es geht um einen Fall, der sich in Rheinberg ereignet hat. Am Donnerstag, 18. Januar, war eine 75- jährige Anwohnerin der Straße Mühlenhof mit ihrem Auto aus ihrer Garage gefahren. Nach kurzem Fahrweg fiel ihr auf, dass einer ihrer Reifen an der Limousine beschädigt war. Eine Werkstatt bestätigte später, dass der Reifen durch ein Metallteil, das einer Krampe ähnelt, beschädigt worden ist. Nach Angaben des Fahrzeughalters sei dies nicht der erste Fall gewesen, bei dem Anwohner durch solche Metallteile Beschädigungen an den Reifen davongetragen hätten.