Klassische Musik in Rheinberg Cello- und Klavierspiel auf hohem Niveau

Nach dem bravourösen Auftakt der städtischen Konzertreihe 2023/2024 durch die Musikalische Gesellschaft Rheinberg gab es am Sonntag in der Stadthalle ein erneut bemerkenswertes Konzert in kleinerer Besetzung am selben Ort. Der Cellist Nicklas Erpenbach und die Pianistin Bomi Koo spielten wunderschöne Sonaten für Violoncello und Klavier von Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven und Sergej Rachmaninoff und begeisterten damit ein ungemein aufmerksam zuhörendes Publikum.