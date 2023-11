Benefizkonzert in Rheinberg Musiker spenden 9000 Euro

Dass das von ihnen organisierte Benefizkonzert so gut einschlagen würde – damit hatten der Heartchor (Gospel) sowie die Bands Rockameier (Rock’n’Roll) und Glam Bam (Glam-Rock) nicht gerechnet. Am 4. November haben sie in der Rheinberger Stadthalle gespielt, und es waren 650 Leute da. Die Stimmung war top an diesem Abend unter dem Motto „Zehn Jahre Gospel, Glam und Rock’n’Roll gegen Gewalt“. Unter dem Strich kamen 9000 Euro zusammen, die jetzt drei Organisationen gespendet wurden.