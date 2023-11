Klassische Musik in Rheinberg Rossinis Musik erklingt am Sonntag in der Stadthalle

Rheinberg · Die Musikalische Gesellschaft Rheinberg lädt zu einer Hommage an den italienischen Opernkomponisten Rossini am Sonntag in der Stadthalle ein.

14.11.2023 , 12:10 Uhr

Die Sopranistin Alexandra Yangel ist mit dabei. Foto: Veranstalter

Mit „Ah, Rossini!“ bringt die Musikalische Gesellschaft Rheinberg am Sonntag, 19. November, 19 Uhr, eine Hommage an den italienischen Opernkomponisten Gioachino Rossini auf die Bühne der Rheinberger Stadthalle. Er gilt als einer der bedeutendsten Opernkomponisten des Belcanto; seine Opern „Il barbiere di Siviglia“, „L’italiana in Algeri“ und „La Cenerentola“ gehören weltweit zum Standardrepertoire der Opernhäuser. Gioachino Rossini war ein Mann mit vielen Gesichtern: Starkomponist und Hobbykoch, geistreicher Spötter und gefühlstiefer Melancholiker. Der „Barbier von Sevilla“ beförderte den damals erst 24-Jährigen auf den Olymp der Opernwelt; auf dem Höhepunkt seines Ruhms zog er sich von der Bühne zurück. In Vertretung für die kurzfristig verhinderte Valerie Eickhoff steht die Sopranistin Alexandra Yangel auf der Bühne. Sie gewann 2019 den Grand Prix beim 1. Internationalen Wiener Musikwettbewerb. Nach zwei Jahren als Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper ist sie seit 2023 Ensemblemitglied der Deutschen Oper am Rhein. Die Violinistin Mayu Nihei ist ebenfalls zu Gast. Foto: Veranstalter Zusammen mit dem Streichquartett der Duisburger Philharmoniker – Mayu Nihei und Peter Bonk, Violine; Wolfgang Schindler, Violoncello; Francesco Savignano, Kontrabass – präsentiert sie Arien des „letzten Klassikers“ Gioachino Rossini; dazu erklingen Beispiele seiner geschliffenen Kammermusik. Die Veranstaltung am Sonntag in der beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.15 Uhr.

