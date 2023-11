Klassische Musik in Rheinberg Der Zauber von Rossini und ein ebenbürtiger Ersatz

Der Konzertabend stand unter dem Motto „Ah, Rossini“ und glich einer Hommage an den italienischen Opernkomponisten Gioachino Rossini (1792-1868). Gleich bei ihrem ersten Auftritt als „Tancredi“ mit der Cavatina „Oh patria! … Di tanti palpiti“ aus der gleichnamigen Oper von Rossini sowie in der Arie „Assisa appie d’un salice“, einem Wiegenlied, in der Rolle der „Desdemona“ in Rossinis Oper „Otello“ bestach sie in Optik, Stimmlichkeit und Präsenz. Passend zum Ruf nach „Heimat“ und dem „Verlangen nach Hoffnung“, so der Text, trat Yangel in einem schlichten grünen Pullover und einem ebenso farblichen Rock sowie mit schwarzer Strumpfhose und gleichfarbigen Schuhen ausgestattet auf.