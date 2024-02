Klassische Musik in Rheinberg Stimmenstarke Reise in andere Orte und in eine andere Zeit

Dieses Konzert, sagte zur Begrüßung und weiteren Moderation des Abends Rena Kleifeld, sei eine Reise in andere Orte, vor allem nach Wien, und in eine andere Zeit, nämlich in die des Biedermeier. Hinzu kamen an dem Abend noch Liebeslieder-Walzer, mit zur damaligen Zeit recht „schlüpfrigen Texten“, und ein beschwingtes Gesangsstück in italienischer Sprache für vier Stimmen und Klavier von Gioachino Rossini (1792-1868).