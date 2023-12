Klassische Musik in Rheinberg Konzert für Klavier und Klarinette in der Stadthalle

Die Veranstaltung am 10. Dezember beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.15 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Audio & Video Christian Komossa, Orsoyer Straße 11, in Rheinberg, in der Buchhandlung am Rathaus, Moerser Straße 239, in Kamp-Lintfort sowie bei der Tourist-Info Moers, Kirchstraße 27 in Moers.